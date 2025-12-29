Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
Нині триває 1405-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 209 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області; Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
27 грудня, 20:16
Домовленості з Росією? Є єдиний шлях
Домовленості з Росією? Є єдиний шлях
27 грудня, 02:45
Ситуація на фронті 24 грудня
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу
24 грудня, 22:17
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли звідти людей
Командування ЗСУ розповіло, як окупанти вивезли людей із Сумщини
22 грудня, 15:33
За словами військових, ситуація залишається напруженою
ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки
19 грудня, 15:35
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 433 танки
Втрати ворога станом на 19 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 грудня, 06:50
Ситуація на фронті 17 грудня
Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу
17 грудня, 22:26
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
16 грудня, 15:47
Нині триває 1386-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
10 грудня, 08:23

Події в Україні

ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді
ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2025
Лінія фронту станом на 28 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 грудня 2025. Зведення Генштабу

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua