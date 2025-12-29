Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 209 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області; Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Нагадаємо, триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.