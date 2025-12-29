ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді

Аналітики наголошують, що російське командування продовжує робити брехливі заяви про те, що українська оборона нібито на межі краху

Російські загарбники контролюють менш ніж половину території Мирнограда, попри попередні заяви російського командування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики оцінили ситуацію в Родинському та Мирнограді на основі аналізу нових даних із відкритих джерел. «Геолоковані відеозаписи, опубліковані 28 грудня, показують, що українські війська діють у північному Родинському, що свідчить про те, що українські війська зберігають здатність діяти в населеному пункті», – йдеться в тексті.

Також відео від 27 грудня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Мирнограда. Інститут посилається на опубліковані 27 грудня записи із геолокацією, на яких видно, як російські війська піднімають прапори в кількох місцях у північному Мирнограді та центральній частині Родинського. За оцінкою ISW, це відбувалося в рамках російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій.

Докази, які зібрали аналітики, підтверджують російську присутність (через місії з інфільтрації або штурми) в межах 49% Мирнограда.

ISW зазначає, що російське командування продовжує перебільшувати тактичні деталі, щоб створити хибне враження, що українська оборона на передовій перебуває на межі краху. Зокрема, 27 грудня Володимир Путін зустрівся з керівництвом Генерального штабу Росії та командувачами угруповань військ. Дослідники припускають, що Кремль підлаштував подію, щоб вплинути на зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Флориді 28 грудня.

На цій зустрічі начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов та командири Управління оборони зробили «низку, ймовірно, перебільшених заяв щодо успіхів Росії на полі бою». Зокрема, ISW вказує на заяви про нібито захоплення Мирнограда, Родинського, Вільного (на схід від Добропілля), та Гуляйполя.

Герасимов також «коротко згадав Куп’янськ під час звіту Путіну, стверджуючи, що російське Західне Управління оборони ліквідує українські війська, заблоковані на східному (лівому) березі річки Оскіл». Інститут припускає, що Герасимов міг обмежити свої ремарки щодо Куп’янська через негативну реакцію, яку Міністерство оборони Росії отримало останніми днями від так званих російських воєнкорів за неправдиві заяви про нібито захоплення Куп’янська.

Нагадаємо, триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні. Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області; Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.