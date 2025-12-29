Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 205 690 (+1 180) осіб
- танків – 11 472 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 570 (+13) од.
- РСЗВ – 1 581 (+0) од.
- засоби ППО – 1 264 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 891 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 030 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.
