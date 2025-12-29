Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 472 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 29 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 29 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 205 690 (+1 180) осіб
  • танків – 11 472 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од.
  • артилерійських систем – 35 570 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 581 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од.
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 891 (+113) од.
  • спеціальна техніка – 4 030 (+1) од.
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати Генштаб окупанти

