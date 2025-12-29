На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксовано гігантські черги (відео)

На популярному курорті туристи створюють черги в понад 500 людей

У Карпатах відбулося відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель». Через це на курорті спостерігаються довгі черги з сотень людей та машин. Очевидці поділилися кадрами черг в Буковелі у Facebook, передає «Главком».

На кадрах опублікованих у мережі можна побачити довгі черги на дорогах, де авто тягнуться один за одним в ряд. Крім цього, зафіксовані й живі черги. На фото видно, як сотні туристів стоять в черзі для того, щоб покататися.

За словами свідків, черги складають по 500 людей та навіть більше. «Гігантські черги у «Буковелі». Усі охочі прагнуть потрапити на відкриття гірськолижного сезону», – пише Леонід Фельдман.

Крім того, користувач зазначає, що кількість туристів, які прибувають на курорт більша за попередні прогнози та звичайні показники в цей час.

Раніше «Главком» розповідав про те, що на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» лижний сезон станом на середину грудня не стартував через відсутність стабільного снігового покриву. У Буковелі традиційно старт лижного сезону припадає на кінець листопада – початок грудня. Проте цього року курорт не зміг розпочати повноцінне катання через погодні умови.

Згодом адміністрація гірськолижного курорту «Буковель» повідомила «Главкому» про те, що 28 грудня на курорті офіційно розпочинається зимовий сезон. Після кількатижневої затримки через нестачу природного снігового покриву курорт отримав достатні погодні умови для запуску трас. У регіоні пройшли снігопади, а температурний режим дозволив розпочати підготовку схилів до катання.

