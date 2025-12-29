Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксовано гігантські черги (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксовано гігантські черги (відео)
У «Буковелі» стерігаються гігантські черги туристів, які поспішають на відкриття гірськолижного сезону
фото: Леонід Фельдман/Facebook

На популярному курорті туристи створюють черги в понад 500 людей

У Карпатах відбулося відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель». Через це на курорті спостерігаються довгі черги з сотень людей та машин.  Очевидці поділилися кадрами черг в Буковелі у Facebook, передає «Главком».

На кадрах опублікованих у мережі можна побачити довгі черги на дорогах, де авто тягнуться один за одним в ряд. Крім цього, зафіксовані й живі черги. На фото видно, як сотні туристів стоять в черзі для того, щоб покататися.

За словами свідків, черги складають по 500 людей та навіть більше. «Гігантські черги у «Буковелі». Усі охочі прагнуть потрапити на відкриття гірськолижного сезону», – пише Леонід Фельдман.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Крім того, користувач зазначає, що кількість туристів, які прибувають на курорт більша за попередні прогнози та звичайні показники в цей час.

Раніше «Главком» розповідав про те, що на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» лижний сезон станом на середину грудня не стартував через відсутність стабільного снігового покриву. У Буковелі традиційно старт лижного сезону припадає на кінець листопада – початок грудня. Проте цього року курорт не зміг розпочати повноцінне катання через погодні умови.

Згодом адміністрація гірськолижного курорту «Буковель» повідомила «Главкому» про те, що 28 грудня на курорті офіційно розпочинається зимовий сезон. Після кількатижневої затримки через нестачу природного снігового покриву курорт отримав достатні погодні умови для запуску трас. У регіоні пройшли снігопади, а температурний режим дозволив розпочати підготовку схилів до катання.

Нагадаємо як «Главком» дізнавався про один із найдорожчих варіантів зустріти Новий рік в Україні який пропонує п’ятизірковий Radisson Blu Resort у Буковелі. Вартість святкового відпочинку тут сягає понад сто тисяч гривень. «Главком» вирішив перевірити, яку оцінку сервісу цього туристичного закладу дають відпочивальники, які його відвідували раніше. Відгуки гостей, які вже відпочивали в цьому готелі, неоднозначні. 

Також повідомлялося, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%.

Читайте також:

Теги: свята Карпати (гори) Буковель черга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 грудня – Різдво Христове
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва
1 грудня, 22:00
У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
3 грудня, 05:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
8 грудня, 23:12
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:00
Президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
16 грудня, 01:33
6 грудня у Мухеї Ханенків відбудеться екскурсія виставкою «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
29 листопада, 19:02
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 08:38

Події в Україні

На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксовано гігантські черги (відео)
На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксовано гігантські черги (відео)
На Донеччині окупанти розстріляли полонених захисників
На Донеччині окупанти розстріляли полонених захисників
ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді
ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua