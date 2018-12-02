Пасажиру, який спізнився на літак через поломку експресу до Борисполя, компенсували $550



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Укрзалізниця компенсувала кошти за курсом продажу

Пасажир пропустив один день на роботі в Австралії через поломку експреса

Українцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломку нового експреса «Київ-Бориспіль», повністю компенсували вартість нового квитка. Про це Беккер повідомив у коментарі «Громадському».

За словами Беккера, з ним після інциденту зв’язалося керівництво Укрзалізниці та пообіцяло повністю компенсувати всі витрати, аби «закрити це питання якомога раніше».

«Я ночував у друзів біля метро «Вокзальна». От чому і вирішив їхати новим експресом…Після того зранку мені викликали машину до дому, привезли до Укрзалізниці. Я написав заяву і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів (саме стільки Беккер витратив на новий квиток – ред.). Потім машина з водієм, яку виділила УЗ, відвезла мене до аеропорту. Тепер я чекаю на виліт», — розповів українець.

Він сказав, що через цю затримку пропустив один робочий день, «проте враховуючи обставини, на роботі зрозуміли».

Беккер працює в Австралії. З Києва він летів туди через Доху (Катар). Квиток на пересадку йому також змінили.

Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався наступного дня після його запуску. Єдиним пасажиром, який через це спізнився на рейс, став українець, що працює в Австралії.

У соціальних мережах набуло поширення відео, зняте пасажирами залізничного експреса за маршрутом Київ – аеропорт «Бориспіль» у суботу 1 грудня. Пасажири зафільмували, які інші пасажири, що, очевидно, запізнювались на літак, вирішили самотужки дістатися аеропорту.

У держкомпанії «Укрзалізниця» пояснили, що технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду. Врешті поїзд прибув до пункту призначення. Також у прес-службі компанії вибачилися і пообіцяли розслідувати інцидент детальніше.

Експрес Київ-Бориспіль курсуватиме між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.

Інтервал між рейковими автобусами становитиме близько 1 години, однак зранку та ввечері його зменшать до 27-44 хвилин. Дорогою експрес робитиме лише одну двохвилинну зупинку на вокзалі «Дарниця».