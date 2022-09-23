Як рашисти впрошують людей йти на «референдум» (відео)

На окупованих територіях України триває перший день організованого росіянами «референдуму»

Голосування на псевдореферендумах триватиме до 27 вересня

Із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

У перший день голосування окупанти вирішили не відкривати виборчі дільниці. Збором голосів займаються «мобільні виборчі комісії» – групи людей обходять домівки жителів окупованих міст та сіл. При цьому з відеокадрів, які викладають у мережу місцеві мешканці, видно, що охочих голосувати кіт наплакав.

Загарбники і колаборанти змушені ходити по домівках і благати людей вийти.

«Будь-ласка, виходьте голосувати», – лунає на безлюдних вулицях.

Тим часом у так званій «ЛНР», за даними «голови ЦВК ЛНР» Олени Кравченко до другої години дня явка буцімто склала 13,18% (179 тис. 340 осіб). У так званій «ДНР» даних про явку поки немає, але місцева ЦВК прозвітувала, що на дільницях начебто акредитовано 129 спостерігачів з Росії, Італії, Венесуели, Румунії, Того та ПАР.

Тим часом на Херсонщині, за словами загарбників, буцімто «явка дуже велика». На пропагандистських кадрах видно масовку, зібрану загарбниками, і екіпіровану прапорами країни-терористки.

У Запорізькій області колаборант Євген Балицький заявив, що на «референдумі» очікують на явку в 85%. Зрозуміло, що такі цифри окупанти оголошують для того, щоб потім «намалювати» чим більший відсоток «охочих» приєднатися до країни-терористки за результатами псевдореферендумів.

Нагадаємо, на «референдумах» в окупації рашисти зганяють людей на вулиці під музику.

Як відомо, сьогодні, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.