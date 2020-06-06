Павлоградський хімзавод буде виготовляти паливо для українських ракетних комплексів



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Аваков наголосив, що важливим завданням є надати змогу низці оборонних підприємств випускати ракетні комплекси для оборони українських морських і сухопутних кордонів Фото МВС України

Також найближчим часом планують відновити роботу Павлоградських шахт

Павлоградський хімічний завод після кількамісячної перерви буде виготовляти паливо для українських ракетних комплексів. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Президент України Володимир Зеленський, РНБО та Уряд прийняли рішення про розгортанні робочих програм та створенні нових робочих місць», – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час робочого візиту на завод 6 червня.

За його словами, кілька місяців тому Павлоградський хімічний завод майже припинив роботу. У результаті було звільнено велику кількість людей, бо згорнули низку програм.

«Це було зроблено не кваліфіковано, помилки допустили місцеві керівники і керівники в Києві. Я знаю проблематику цього підприємства ще з 2014 року. Кабінет міністрів та РНБО прийняли рішення – розгорнути програми створення твердого палива для українських ракетних комплексів «Вільха», «Нептун» та інших. Крім того, окремо Уряд виділив кошти для утилізації ракетного палива, чим також займається цей завод», – пояснив Аваков.

Міністр наголосив, що важливим завданням є надати змогу КБ «Промінь», Павлоградському хімзаводу та низці інших оборонних підприємств випускати ракетні комплекси для оборони українських морських і сухопутних кордонів.

Також очільник МВС повідомив, найближчим часом планують відновити роботу Павлоградських шахт, і уряд наразі шукає рішення для прискорення процесу їхнього відновлення.

«Наразі ми плануємо набрати близько 540 робітників. І вже найближчими тижнями ми відновимо виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони. Це стосується «Вільхи М», «Тайфун» і оперативно – тактичних комплексів «Гром». Звісно, що таке високоточне озброєння значно посилить військову здатність Збройних сил, а в подальшому, ми хочемо розширити виробництво і збільшити штат до півтори тисячі робітників», – наголосив директор заводу Леонід Шиман.

Як зазначається, Павлоградський хімічний завод займається чотирма напрямами діяльності – утилізація, виробництво палива для ракет, виробництво ракетних двигунів та виробництво вибухових матеріалів. Всі виробничі процеси, які пов’язані з вибухівкою чи небезпечними хімічними речовинами, відбуваються автоматично, без участі людей, щоб мінімізувати ризики на виробництві.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області на державному випробувальному полігоні «Алібей» випробували вітчизняний комплекс крилатих ракет РК-360МЦ «Нептун».

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