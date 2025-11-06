Головна Країна Події в Україні
Перетнула кордон пішки. Стали відомі нові деталі візиту Джолі до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Анджеліна Джолі відвідала Херсон
фото з соцмереж

За словами журналістів, посолка доброї волі ЮНІСЕФ не повідомляла українську владу про візит

Американська акторка та посолка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

Сухопутні війська ЗСУ у коментарі Politico повідомили, що не можуть підтвердити чи спростувати новину про це. «Інформація, що поширюється у ЗМІ, є перекрученою, наразі проводиться розслідування та з’ясовуються всі обставини», – сказали там.

Нагадаємо, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.

Зазначимо, що кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили охоронця акторки. Водночас у командуванні наголосили, що йдеться не про силове затримання, а про звичайну перевірку документів.

Теги: Анджеліна Джолі

