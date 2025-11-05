Очільник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам’ятний жетон (відео)
Херсон має свій унікальний пам’ятний жетон
Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручив голлівудській акторці Анджеліні Джолі памʼятний жетон «Херсон». Відповідне відео показав Ukraine context, передає «Главком».
На одному боці жетона – арка з написом «Херсон», колоски та ластівки, поруч – прапор України. На іншому боці зображений кінотеатр «Україна», що став символом спротиву й героїзму містян у дні окупації. Над усім цим слова: «Херсон – Місто-герой».
Нагадаємо, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.
Раніше голлівудська акторка у квітні 2022 року перебувала у Львові. Всесвітньо відому акторку помітили в одній із львівських кав’ярень, куди вона зайшла ймовірно випити каву та одразу зустріла своїх прихильників.
До слова, американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити.
