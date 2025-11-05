Анджеліна Джолі відвідала Херсон (фото)
Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми
Американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Про це повідомив колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов у Facebook, передає «Главком».
«Анджеліна Джолі в Херсоні», – йдеться у дописі.
На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми.
Нагадаємо, голлівудська акторка 30 квітня 2022 року відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.
До слова, американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити.
Коментарі — 0