Анджеліна Джолі відвідала Херсон (фото)

Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми

Американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Про це повідомив колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов у Facebook, передає «Главком».

«Анджеліна Джолі в Херсоні», – йдеться у дописі.

фото: соцмережі

На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми.

фото: соцмережі

Нагадаємо, голлівудська акторка 30 квітня 2022 року відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.

До слова, американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити.