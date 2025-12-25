Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року

На Покровському напрямку захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора

За минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Уланове, Нововасилівка Сумської області; Тихе Дніпропетровської області; Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув шість авіабомб, здійснив 140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

У районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

Нагадаємо, триває 1401-й день повномасштабної війни в Україні.