Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року
Нині триває 1401-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора

За минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Уланове, Нововасилівка Сумської області; Тихе Дніпропетровської області; Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув шість авіабомб, здійснив 140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

У районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

Нагадаємо, триває 1401-й день повномасштабної війни в Україні.

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
