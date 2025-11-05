Головна Країна Події в Україні
Співробітники ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі: подробиці від ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Співробітники ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі: подробиці від ЗМІ
Анджеліна Джолі відвідала ТЦК та СП
фото: скриншот з відео

Подія трапилась 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ

Кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили охоронця акторки. Водночас у командуванні наголосили, що йдеться не про силове затримання, а про звичайну перевірку документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.ua.

«З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця – це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», – йдеться у повідомленні.

Водночас «Уніану» в командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що подія трапилась 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ. Під час перевірки з'ясовано, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації немає. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

«Зауважимо, що громадянин в якості водія перебував у складі групи, яка супроводжувала закордонну акторку Анджеліну Джолі. На час з'ясування всіх обставин ця група знаходилася поруч. Коли було з'ясовано всі обставини, відома акторка продовжила свій запланований шлях далі. Ні вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців і держслужбовців ТЦК та СП, як це намагаються подати деякі дописи у мережі Інтернет», – пояснили в командуванні.

Крім того, там додали, що наразі громадянин П. готується до військової служби за мобілізацією.

Нагадаємо, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.

Згодом начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручив голлівудській акторці Анджеліні Джолі памʼятний жетон «Херсон».

