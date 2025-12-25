Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 456 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 860 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 25 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб.
  • танків – 11 456 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 801 (+5) од.
  • артилерійських систем – 35 435 (+59) од.
  • РСЗВ – 1 579 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600) од.
  • крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 274 (+149) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1401-й день повномасштабної війни в Україні.

