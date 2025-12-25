Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 860 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 25 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб.
- танків – 11 456 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 801 (+5) од.
- артилерійських систем – 35 435 (+59) од.
- РСЗВ – 1 579 (+0) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600) од.
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 274 (+149) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1401-й день повномасштабної війни в Україні.
