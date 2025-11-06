Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка

Кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками ТЦК

Візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі до ТЦК під час її поїздки до Херсона викликав справжній вибух емоцій у соцмережах.

Після того, як стало відомо про її візит в один з центрів комплектування, мережа не забарилася з реакцією. «Главком» зібрав добірку мемів.

Зазначимо, що кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили охоронця акторки. Водночас у командуванні наголосили, що йдеться не про силове затримання, а про звичайну перевірку документів.

«З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця – це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.