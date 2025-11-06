Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка
фото з відкритих джерел

Кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками ТЦК

Візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі до ТЦК під час її поїздки до Херсона викликав справжній вибух емоцій у соцмережах.

Після того, як стало відомо про її візит в один з центрів комплектування, мережа не забарилася з реакцією. «Главком» зібрав добірку мемів.

Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 1
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 2
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 3
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 4
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 5
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 6
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 7
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 8
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 9
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка фото 10

Зазначимо, що кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили охоронця акторки. Водночас у командуванні наголосили, що йдеться не про силове затримання, а про звичайну перевірку документів. 

«З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця – це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.

Читайте також:

Теги: жарт гумор мем ТЦК Анджеліна Джолі Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бронювання надається лише один раз на рік для конкретного працівника
Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка
9 жовтня, 12:32
Ворог вдарив по Корабельному району Херсона
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
24 жовтня, 10:32
Начальниця відділення Укрпошти в Херсоні Каріна Дементій, загинула вранці 24 жовтня під час ворожого обстрілу
Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
24 жовтня, 13:47
Водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання авто
На Волині перекинувся бус ТЦК: є постраждалі
25 жовтня, 18:59
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу
В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК
28 жовтня, 11:28
Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди
Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні: є постраждалі (фото)
29 жовтня, 11:57
Через ворожий удар пошкоджень зазнали торгові павільйони
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви
31 жовтня, 15:36
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
Коли та як представники ТЦК мають носити бодікамери: розʼяснення Міноборони
Вчора, 13:23
Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях
За ексвоєнкома Одещини Борисова внесено 20 млн грн застави
Вчора, 15:36

Суспільство

У російському Волгограді уражено НПЗ
У російському Волгограді уражено НПЗ
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи (відео)
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи (відео)
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua