Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада
Наслідки атаки на Донеччину
фото: Краматорська міська рада

Під російський обстріл у Краматорську потрапила рятувальна частина та промислова зона

Росіяни обстріляли пожежну частину у Краматорську, Ситуація в Покровську, Путін зробив заяву про ядерні випробування. «Главком» склав добірку новин 5 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Росіяни обстріляли пожежну частину у Краматорську

Вранці, 5 листопада, російські загарбники завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона. За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 72 та 66 року народження. Їм надається медична допомога.

Ситуація в Покровську

Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Оточення українських підрозділів та частин немає.

Зазначається, що за минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

Путін зробив заяву про ядерні випробування

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Кремль роз'яснив заяву диктатора.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.

Заступниця керівника філії «Енергоатому» отримала підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на корупції заступницю генерального директора філії «ВП «Атоменергомаш», який належить «Енергоатому».

Теги: війна росія Анджеліна Джолі ядерна зброя

