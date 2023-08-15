Якими способами заробляють українці у Туреччині, і чому це шокує владу
На вулицях Анталії та Аланії можна зустріти машини з українськими номерами, які працюють як нелегальне таксі
Частина українців, які оселилися в турецькій Анталії та Аланії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, працюють на своїх авто як нелегальні таксисти, і навіть займаються евакуацією автомобілів. Така зухвала поведінка шокує турецьких правоохоронців, які кажуть: піратські перевезення в Туреччині поза законом, а винні можуть отримати штраф, депортацію і навіть сісти за ґрати. Про це пише турецьке видання NTV.
Видання зазначає, що після початку російсько-української війни кількість тих, хто приїхав до анталійського регіону з двох країн (Росії та України) і оселився, перевищила 100 тис. осіб.
«Окрім позитивних моментів у багатьох секторах та міській економіці через міграцію, є також багато негативних моментів. Цього разу додалися нелегальні таксисти і перевізники», – пише видання.
Президент Спілки робітників Анталії (AESOB) Адліхан Дере заявив, що росіяни та українці почали користуватись нелегальним таксі між собою.
«Вони зробили свої власні трансфери, і працюють на іноземних номерах. У нас фотодокази цього. Зараз вони займаються таксі і бізнесом з пов'язаним з нерухомістю. У них є групи WhatsApp, і вони самі здійснюють покупки та оренду помешкань в цих групах. Вони не дають працювати громадянам Туреччини. На таких іноземних громадян очікуватимуть великі податкові штрафи і навіть в'язниця», – сказав він.
Голова спілки водіїв Аланії Алі Аккая підтвердив, що українці тікають до Туреччини від війни та мобілізації. «Вони приїхали з України з певними грошима, і витратили свої заощадження. Після вичерпання ресурсів, почали шукати методи заробітку – починаючи від салонів краси та домашньої кулінарії, а тепер взялись і за таксі та операції з нерухомістю. Насправді термін дозволу на проживання багатьох із них закінчився, періоди в’їзду та виїзду транспортних засобів минули. Їх перевіряє поліція і застосовує санкціоновані державою штрафи», – коментує президент AESOB.
«Українці контактують через групу у месенджері WhatsApp, замовляють таким чином транспорт. Українські та російські водії навіть створили та повісили QR-код для таксі на опорах для освітлення та автобусних зупинках на деяких вулицях Аланії», – стверджує Аккая.
Втім, окрім нелегального таксування українців заскочили на іще одному правопорушенні. Алі Аккая заявив, що декілька днів тому на вулицях перехожі побачили евакуатор із українськими номерами.
«Евакуатор з українським номером перевозив автомобіль з українським номером на вулиці в Аланії. Спочатку подумали, що його могла надіслати страхова компанія, потім з’ясували, що це заборонено, і транспортний засіб був зупинений. Сподіваємось це був єдиний раз, і більше цього не станеться», – сказав він.
Слід пояснити, що на здійснення будь-яких транспортних послуг у Туреччині потрібна офіційна ліцензія, все інше вважається протизаконними доходами і може загрожувати строком у в'язниці чи як мінімум великим штрафом. Приміром, у Стамбулі для отримання офіційного дозволу на надання послуг таксі необхідно заплатити щонайменше $650 тисяч.
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