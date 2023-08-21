На Херсонщині ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок: ситуація в регіонах

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (40 вибухів). Ворог бив із артилерії та мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах.

Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська, Хотінська громади. Ворог бив з мінометів та гранатометів. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Есманська, Свеська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська громади. Били з мінометів, артилерії, гранатометів. Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР (Хотінська громада). Без наслідків.

Дніпропетровщина

Протягом дня Нікопольщина кілька разів була під ворожим артилерійським вогнем. Дісталося районному центру, Марганецькій та Покровській громадам. На щастя – без загиблих та постраждалих. Але є руйнування: понівечені два приватні будинки, господарські споруди, легкові авто.

Атакували російські війська й Зеленодольську громаду Криворізького району. Виникла пожежа. Рятувальники її приборкали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 92 удари по 23 містах та селах області.

85 артилерійських обстрілів прийшлося по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів.

Також окупанти здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне й обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське.

Внаслідок артобстрілу по Широкому смертельні поранення отримав 61-річний чоловік. Травмована 77-річна жінка з Широкого та 58-річний житель Малої Токмачки; оперативно доставлені в лікувальні установи.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків в результаті обстрілів рашистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Варварівка, Бударки, Землянки Чугуївського району та Комісарове Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.

Вчора внаслідок обстрілів м. Вовчанськ загинув 71-річний чоловік. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю Вовчанського протитуберкульозного диспансеру.

Внаслідок численних обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. Пошкоджено адміністративні будівлі, гаражі та 2 автомобілі АТ "Харківобленерго", пошкоджено 5 автомобілів, сталися пожежі. Знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», газогін, виникли кілька пожеж. Також обстрілом пошкоджено будівлю ліцею, міст через р. Оскіл.

Отримали поранення 10 людей, госпіталізовані 2 постраждалих. Також при наданні допомоги людям зазнав поранення 35-річний фельдшер швидкої допомоги. Близько 16:30 під час обстрілу м. Куп'янськ зазнав поранення співробітник Нацполіції.

У с. Борщова Харківського району на території кооперативу «Дружба» 51-річний чоловік наступив на міну типу «Пелюстка». Госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості.

Луганщина

Під ударами знову Невське та Білогорівка; росіяни продовжують масово використовувати ствольну і реактивну артилерію вздовж усієї лінії фронту, обстрілюючи і позиції наших військ, і житлову забудову.

За добу противник здійснив 154 обстрілів (551 снаряд).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

Сім поранених цивільних за добу. Під вогнем рашистів — 10 населених пунктів: смт Велика Новосілка, смт Петрівка, Часів Яр, Красногорівка, Авдіївка, с.Кліщіївка, с.Соловйове, с.Новоукраїнка, с.Неліпівка, с.Предтечине. Пошкоджено два приватних житлових будинки, цивільний автомобіль.

Миколаївщина

Вночі під ворожим обстрілом була акваторія та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та з РСЗВ по населеним пунктам Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 78 обстрілів (377 снарядів), з них по м. Херсон — 7 обстрілів (47 снарядів). Окупанти з мінометів обстріляли Понятівку Дар‘ївської громади; поранень зазнала 68-річна жінка.

Також росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його шпиталізували. Через російський обстріл Козацького Новокаховської громади постраждали місцеві мешканці.

Ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок, внаслідок чого 60-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували.

Окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці. Всього за добу через російську агресію дві людини загинуло, три – дістали поранення.

Триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.