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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Пам'яті Аверкія Гончаренка. Важливо згадувати власних Героїв

glavcom.ua
Аверкій Матвійович Гончаренко – український військовик, командир українських частин у бою під Крутами
фото з відкритих джерел

На війні не буває випадкових подій і людей…

Якось до нас в гості на Донбас завітав волонтер з далекої Америки.

Олег – українець з міста Парма в Клівленді.

Розговорилися про війну, її історичний характер. Наших попередників.

Зайшла мова й про Аверкія Гончаренка, керівника бою під Крутами, старшини-дивізійника. Я розповів про свою мрію – мати вулицю в честь Аверкія в Києві.

А Олег сказав, що Аверкій Гончаренко похований в його рідному місці.

Так народилася ідея передати від нас на його могилу свічку виготовлену з гільзи гранатомета вистріляної в Бахмуті.

Місцева громада організувала на могилі цілу панахиду в честь Гончаренка і зачитала коротке звернення від нас.

Відео цього дійства – єднання українців крізь Океани і століття.

Дуже вдячні нашим братам українцям з Америки, що допомагають, бережуть памʼять про коріння, вшановують героїв.

А ось текст нашого звернення зачитаний на могилі Аверкія Гончаренка:

«Дорогий наш друже славної памʼяті Аверкій Гончаренко, зі споконвік українського Донбасу шлемо тобі наш вояцький привіт.

Тут ми бʼємо того ж ворога, що бив і ти.

У тій же Священній війні.

Маємо нині унікальний шанс перемогти і знищити ворога.

Але його б не було, якби не твоя героїчна боротьба в перших визвольних змаганнях.

Бій під Крутами яким ти керував став частиною безсмертного героїчного епосу української нації.

Трагічний але переможний бій.

Героїчна боротьба у складі дивізії «Галичина».

Ти і твої побратими – це приклад для нас.

За твою жертовність і посвяту ми перейняли боротьбу в набагато сприятливіших умовах і мусимо добити ворога.

В твою памʼять і памʼять поколінь українців, що в найскладніших умовах, пробоєм проти течії рятували Честь української нації.

Памʼять про тебе ніколи не помре.

А ми сповняємо її щоденними пострілами у ворога.

Слава Україні!»

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Теги: історія волонтер громада

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