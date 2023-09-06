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Московська церква заявляє про «захоплення» храму у Вишгороді

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Московська церква заявляє про «захоплення» храму у Вишгороді
5 вересня у храмі Бориса і Гліба відслужив службу новопризначений настоятель від ПЦУ
фото із соцмережі

Храм Бориса і Гліба у Вишгороді від 17 червня 2023 року офіційно перейшов у ПЦУ

5 вересня у храмі Української Православної Церкви на честь Бориса і Гліба у Вишгороді, яка від 17 червня 2023 року, офіційно перейшла в ПЦУ, вперше відбулася служба українською мовою. Про це повідомляють Facebook-сторінки Вишгорода.

Служба проведена новопризначеним від 1 серпня 2023 року настоятелем храму, доктором наук з богослов'я отцем Віталієм та священиками Вишгородщини ПЦУ.

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Зазначається, що про перехід храму до ПЦУ свідчить витяг з державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань від 04.08.2023 року за номером 1003341070001002714.

Повідомляється, що 6 вересня о 9:30 відбудеться спільна молитва в українському храмі «Бориса і Гліба».

Водночас, представники московської церкви заявляють, що 5 вересня прихильники ПЦУ нібито захопили храм на честь Бориса і Гліба. Повідомляється, що вони, використавши молот і зубило, виламали двері храму.

Як повідомлялося, 4 вересня поліція оточила територію Богоявленського жіночого монастиря в місті Кременець, що на Тернопільщині.

Теги: церква Московська церква в Україні Київщина православна церква

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