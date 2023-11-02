Буданов та митрополит Епіфаній провели зустріч (фото)

Митрополит Епіфаній подякував захисникам Батьківщини за самовіддане служіння й відзначив їх нагородами

Сторони обговорили війну РФ та процес звільнення українських територій від окупантів

Начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов та предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній провели розмову. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Як зазначається, зустріч відбулась у резиденції предстоятеля ПЦУ. На ній були обговорені актуальні питання: розв’язана Росією загарбницька війна проти України та процес звільнення українських територій від окупантів.

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«Кирило Буданов висловив глибоку вдячність Його Блаженству за всеохопну підтримку духу українського воїнства нашою церквою. Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував захисникам Батьківщини за самовіддане служіння й відзначив їх нагородами Православної Церкви України», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що в зустрічі взяли участь бригадний генерал Дмитро Тімков та заступник голови Синодального управління військового духовенства з міжнародної та міжконфесійної співпраці протоієрей Костянтин Холодов.

Нагадаємо, раніше Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях.

Раніше очільник розвідки заявив, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою, на його думку, будуть проблеми.