Генштаб прокоментував російський удар дронами по Полтаві

У Генштабі заявили, що росіяни продовжують брехати про свої устремління до миру

Генштаб заявив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне, мирне населення України. Росіяни, увечері, 27 березня, здійснили черговий воєнний злочин – масовано атакували «шахедами» Полтаву, повідомляє «Главком».

У Генштабі написали, що росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

«Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне» – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 березня, Росія атакувала Полтаву дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

За словами Когута, є влучання у промзону у межах містах. Відомо, що після вибухів у Полтаві було зафіксовано проблеми зі світлом.

Пізніше Когут написав, що є інформація про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.

Раніше ми писали, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.