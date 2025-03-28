Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб прокоментував російський удар дронами по Полтаві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб прокоментував російський удар дронами по Полтаві
Генштаб: Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України
фото: Армія inform

У Генштабі заявили, що росіяни продовжують брехати про свої устремління до миру

Генштаб заявив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне, мирне населення України. Росіяни, увечері, 27 березня, здійснили черговий воєнний злочин – масовано атакували «шахедами» Полтаву, повідомляє «Главком».

У Генштабі написали, що росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

«Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне» – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 березня, Росія атакувала Полтаву дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

За словами Когута, є влучання у промзону у межах містах. Відомо, що після вибухів у Полтаві було зафіксовано проблеми зі світлом.

Пізніше Когут написав, що є інформація про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.

Раніше ми писали, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Теги: Генштаб Полтава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10241 танків
Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 березня, 07:26
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року
2 березня, 00:52
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
10 березня, 21:17
Завданням гендерної радниці є розробка стратегічних документів
Радниця з гендерних питань ЗСУ розповіла, що входить у її обовʼязки
11 березня, 17:30
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10344 танків
Втрати ворога станом на 17 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 березня, 07:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10325 танків
Втрати ворога станом на 16 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 березня, 07:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10364 танків
Втрати ворога станом на 19 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 березня, 07:30
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року
25 березня, 00:57
Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт у Росії
ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ
Вчора, 01:24

Події в Україні

Генштаб прокоментував російський удар дронами по Полтаві
Генштаб прокоментував російський удар дронами по Полтаві
Росія атакувала Полтаву дронами: що відомо
Росія атакувала Полтаву дронами: що відомо
Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року
Дрони ГУР знищують російську ППО в Криму
Дрони ГУР знищують російську ППО в Криму
«Азов» взяв у полон 20 окупантів на Торецькому напрямку (відео)
«Азов» взяв у полон 20 окупантів на Торецькому напрямку (відео)
Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують
Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
15K
Українці зможуть побачити 29 березня сонячне затемнення: перелік міст
9975
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8533
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua