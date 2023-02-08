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Під час повітряної тривоги росіяни випустили ракети по Чернігівщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час повітряної тривоги росіяни випустили ракети по Чернігівщині
Два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет по території України
фото ілюстративне

Попередньо – один цивільний поранений, ще троє – під завалами

Сьогодні, 8 лютого, під час оголошеної повітряної тривоги, дві ракети типу «повітря – земля»вдарили по Семенівській громаді Чернігівської області.  Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та оперативне командування «Північ».

«Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано дві ракети типу «повітря-земля». Інформація про жертви та руйнування уточнюються», – зазначив Чаус.

В оперативному командуванні «Північ» уточнили, що попередньо відомо про одного пораненого. «Близько 15:45 спостерігали два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється. Попередньо – один цивільний поранений. Ще троє – під завалами будівлі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар.

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Теги: земля путін Авдіївка повітря населення втрати тривога Бахмут росіяни Вугледар ракета Чернігівщина

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