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    Новини

    В Одесі судять жителя Придністров'я, який підпалював волонтерські центри

    Терорист організував спотворення наших пам'ятників - В Одесі судять жителя Придністров'я, який підпалював волонтерські центри
    Терорист організував спотворення наших пам'ятників
    фото з відкритих джерел

    Влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу

    В Одесі за підпали волонтерських центрів судять жителя Придністров'я. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Сьогодні (8 червня – ред.) в Одесі судили терориста з Придністров'я, який організував спотворення наших пам'ятників і підпали волонтерських центрів. Той факт, що для дестабілізації ситуації в Одеському регіоні використовують жителів Придністров'я, показує, що влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу, перекладаючи на них відповідальність за ці злочини», – сказав Марченко.

    За його словами, наразі у «ДНР», згідно з «законами» цього незаконного утворення, військовослужбовцям ЗСУ та волонтерам загрожує смертна кара.

    «По суті, ці злочини виконують звичайні терористи. Тому наша боротьба – це боротьба за можливість мати вільну європейську країну, де над таким свавіллям буде панувати закон», – акцентував голова ОВА.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна закон Україна смертна кара влада окупація #stoprussia
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    В Одесі судять жителя Придністров'я, який підпалював волонтерські центри