В Одесі судять жителя Придністров'я, який підпалював волонтерські центри

Влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу

В Одесі за підпали волонтерських центрів судять жителя Придністров'я. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні (8 червня – ред.) в Одесі судили терориста з Придністров'я, який організував спотворення наших пам'ятників і підпали волонтерських центрів. Той факт, що для дестабілізації ситуації в Одеському регіоні використовують жителів Придністров'я, показує, що влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу, перекладаючи на них відповідальність за ці злочини», – сказав Марченко.

За його словами, наразі у «ДНР», згідно з «законами» цього незаконного утворення, військовослужбовцям ЗСУ та волонтерам загрожує смертна кара.

«По суті, ці злочини виконують звичайні терористи. Тому наша боротьба – це боротьба за можливість мати вільну європейську країну, де над таким свавіллям буде панувати закон», – акцентував голова ОВА.

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