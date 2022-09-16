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Банкова відреагувала на масові поховання під Ізюмом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова відреагувала на масові поховання під Ізюмом
Подоляк заявив, що партнери мають надати ще більше зброї Україні, аби побороти Росію
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Хтось іще хоче «заморожування війни» замість відправки танків

Україні потрібно ще більше зброї, щоб здолати зло. А про «заморожування війни» з Росією не може і йтися. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи знайдені масові поховання українців під Ізюмом.  

«450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче «заморожування війни» замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі Злом», – написав Подоляк.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: відео населення поховання радник рашисти трагедія Харківщина Михайло Подоляк Ізюм

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