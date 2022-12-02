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Під Києвом другу добу немає світла: аварійні відключення триватимуть

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Під Києвом другу добу немає світла: аварійні відключення триватимуть
Наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередачі буде відключена неможливо
Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Світла може не бути щонайменше до понеділка

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському та інших населених пунктах Київської області у багатьох споживачів другу добу поспіль немає світла через аварійні відключення. У ДТЕК кажуть, що вони можуть затягнутися на вихідні. І лише з понеділка, 5 грудня, ймовірно, запровадять планові відключення за графіками. 

Це за умови, що нових російських обстрілів не буде, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук

«Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах», – сказав він.

За словами Федорука, наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередачі буде відключена неможливо.

Усі наявні в міській раді та комунальних підприємствах генератори були спрямовані на КП «Теплокомунсервіс», ОСББ, «Пункти незламності», зокрема, у школи, та на підтримку інших об’єктів, додав мер.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів після російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі влада Київської області закликала мешканців готуватися до тривалих відключень світла.

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Теги: електроенергія Київщина блекаут

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