Під Києвом другу добу немає світла: аварійні відключення триватимуть

Наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередачі буде відключена неможливо

Світла може не бути щонайменше до понеділка

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському та інших населених пунктах Київської області у багатьох споживачів другу добу поспіль немає світла через аварійні відключення. У ДТЕК кажуть, що вони можуть затягнутися на вихідні. І лише з понеділка, 5 грудня, ймовірно, запровадять планові відключення за графіками.

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Це за умови, що нових російських обстрілів не буде, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

«Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах», – сказав він.

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За словами Федорука, наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередачі буде відключена неможливо.

Усі наявні в міській раді та комунальних підприємствах генератори були спрямовані на КП «Теплокомунсервіс», ОСББ, «Пункти незламності», зокрема, у школи, та на підтримку інших об’єктів, додав мер.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів після російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі влада Київської області закликала мешканців готуватися до тривалих відключень світла.