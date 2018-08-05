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    Події в Україні

    Під Полтавою горіло міське сміттєзвалище

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    Пожежа на полтавському міському сміттєзвалищі - Під Полтавою горіло міське сміттєзвалище
    Фото: ДСНС
    Пожежа на полтавському міському сміттєзвалищі

    Пожежа на полтавському міському сміттєзвалищі тривала майже добу

    Рятувальники ліквідували пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі, яка почалася 3 серпня. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

    Інформація про пожежу надійшло до Служби порятунку 3 серпня о 18:50. Йшлося про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів у с. Макухівка Полтавського району.

    На місце події біло направлено чергові відділення 3-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    О 20:05 3 серпня пожежу було локалізовано. Площа пожежі складала 0,05 га. Глибина прогарів до 0,5 м, загрози населеним пунктам не було.

    4 серпня о 15:36 пожежу ліквідували. Участь у ліквідації брали 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

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