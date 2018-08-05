Під Полтавою горіло міське сміттєзвалище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДСНС Пожежа на полтавському міському сміттєзвалищі

Пожежа на полтавському міському сміттєзвалищі тривала майже добу

Рятувальники ліквідували пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі, яка почалася 3 серпня. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Інформація про пожежу надійшло до Служби порятунку 3 серпня о 18:50. Йшлося про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів у с. Макухівка Полтавського району.

На місце події біло направлено чергові відділення 3-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

О 20:05 3 серпня пожежу було локалізовано. Площа пожежі складала 0,05 га. Глибина прогарів до 0,5 м, загрози населеним пунктам не було.

4 серпня о 15:36 пожежу ліквідували. Участь у ліквідації брали 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється.