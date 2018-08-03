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    Новини

    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)

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    Вогнеборці відпрацювали дії у разі виникнення пожежі у резервуарі з паливом - Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Фото: ДСНС
    Вогнеборці відпрацювали дії у разі виникнення пожежі у резервуарі з паливом

    На території аеропорту «Київ» ім. Сікорського відбулися масштабні навчання рятувальників

    Рятувальники Солом'янського району провели масштабні навчання на території аеропорту «Київ» ім. Сікорського, відпрацювавши дії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    За легендою, загорівся 1 із величезних резервуарів зі зберігання палива для літаків.

    «Вогнеборці з усією відповідальністю поставились до виконання задачі і разом з персоналом об'єкту відпрацювали усі тонкощі можливої надзвичайної ситуації, врахували будь-який можливий розвиток події», - повідомляють у ДСНС.

    Умовну ситуацію ліквідовано успішно, навчання пройшли на високому рівні, зазначили у відомстві.

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    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)
    Фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 3 серпня у центрі Києва на бульварі Шевченка, 4, горіла будівля колишнього готелю. Зараз будівля знаходиться на реконструкції.

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