Рятувальники ліквідували «масштабну пожежу» в аеропорту «Київ» (фотогалерея)



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Фото: ДСНС Вогнеборці відпрацювали дії у разі виникнення пожежі у резервуарі з паливом

На території аеропорту «Київ» ім. Сікорського відбулися масштабні навчання рятувальників

Рятувальники Солом'янського району провели масштабні навчання на території аеропорту «Київ» ім. Сікорського, відпрацювавши дії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За легендою, загорівся 1 із величезних резервуарів зі зберігання палива для літаків.

«Вогнеборці з усією відповідальністю поставились до виконання задачі і разом з персоналом об'єкту відпрацювали усі тонкощі можливої надзвичайної ситуації, врахували будь-який можливий розвиток події», - повідомляють у ДСНС.

Умовну ситуацію ліквідовано успішно, навчання пройшли на високому рівні, зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 3 серпня у центрі Києва на бульварі Шевченка, 4, горіла будівля колишнього готелю. Зараз будівля знаходиться на реконструкції.