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    Під Запоріжжям патрульний скоїв ДТП: загинула людина

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    Під Запоріжжям сталася смертельна аварія за участю патрульного - Під Запоріжжям патрульний скоїв ДТП: загинула людина
    Під Запоріжжям сталася смертельна аварія за участю патрульного
    Фото з відкритих джерел

    Патрульному загрожує до восьми років позбавлення волі – Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження

    У Запоріжській області сталася аварія, в якій одна людина загинула, ще троє – отримали травми. За кермом одного з автомобілів був співробітник патрульної поліції. Про це журналістам повідомили в ДБР.

    Аварія сталась на трасі Харків-Сімферополь. Там 35-річний працівник Управління патрульної поліції в Запорізькій області за кермом Subaru Legacy намагався здійснити обгін, проте виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з іншим автомобілем – Daewoo Nexia.

    «У результаті ДТП, 29-річна пасажирка автомобіля Subaru від отриманих травм загинула на місці. Водій Subaru та його 7-річний син, а також 38-річна пасажирка автомобіля Daewoo з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. На щастя, 1-річний та 4-річний пасажири Daewoo в ДТП не постраждали», – йдеться в коментарі ДБР.

    Попередня кваліфікація кримінального провадження: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: ДТП водій аварія Державне бюро розслідувань Запорізька область
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