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    Смертельна ДТП у Києві. Водійка Audi збила пішохода (фото, відео)

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    Пішохід влетів у лобове скло автівки - Смертельна ДТП у Києві. Водійка Audi збила пішохода (фото, відео)
    Пішохід влетів у лобове скло автівки
    Фото: Магнолія-ТВ

    Пішохід раптово вискочив на дорогу

    У ніч на понеділок, 19 квітня, на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Попередньо, як розповіли свідки, за кермом авто була 21-річна дівчина. Вона рухалася у крайній лівій смузі, а у середній їхала інша машина, водій якої почав розвертатися, зайнявши дві смуги руху та перекривши огляд для водійки. А в цей момент на дорогу раптово вискочив пішохід, і водійка не встигла загальмувати.

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    Смертельна ДТП у Києві. Водійка Audi збила пішохода (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві. Водійка Audi збила пішохода (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві. Водійка Audi збила пішохода (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Пішохід влетів у лобове скло. Він помер на місці події. Його особа встановлюється.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль
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