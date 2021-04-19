Смертельна ДТП у Києві. Водійка Audi збила пішохода (фото, відео)

Пішохід раптово вискочив на дорогу

У ніч на понеділок, 19 квітня, на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Попередньо, як розповіли свідки, за кермом авто була 21-річна дівчина. Вона рухалася у крайній лівій смузі, а у середній їхала інша машина, водій якої почав розвертатися, зайнявши дві смуги руху та перекривши огляд для водійки. А в цей момент на дорогу раптово вискочив пішохід, і водійка не встигла загальмувати.

Пішохід влетів у лобове скло. Він помер на місці події. Його особа встановлюється.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.