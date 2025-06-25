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Звернення Зеленського до представників парламентів країн – членів ПАРЄ: трансляція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Звернення Зеленського до представників парламентів країн – членів ПАРЄ: трансляція
Звернення Зеленського до представників парламентів країн
скриншот з прямої трансляції

Зеленського привітали словами «Ласкаво просимо вдома!».

Президента України Володимир Зеленський звертається до представників парламентів країн‑членів ПАРЄ у французькому Страсбурзі під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Главком» публікує пряму трансляцію звернення президента.

Президента зустріли оваціями, оплесками та вигуками. Також Зеленського привітали словами «Ласкаво просимо вдома!».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України

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Теги: ПАРЄ Володимир Зеленський

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