Очолив завод у 28 років: що відомо про ймовірного керівника «Укроборонпрому» Сметаніна

Уперше за роки незалежності «Укроборонпром» може очолити людина з виробництва

Кабмін 26 червня затвердив на посаді керівника держконцерну 31-річного Сметаніна, який до цього займав посаду гендиректора держпідприємства «Заводу імені Малишева» (Харків). Відомо, що Сметанін має дев'ять років виробничого досвіду, а вже у 28 років очолив Харківський бронетанковий завод.

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Біографія Германа Сметаніна

Герман Сметанін народився 1993 року в Харкові. Закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (інженер-конструктор колісних і гусеничних транспортних засобів) і Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Сікорського (управління у сфері оборонно-промислового комплексу).

Герман Сметанін зараз очолює харківський танковий завод імені Малишева. За кілька років він встиг попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором з виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу та ще через короткий час став гендиректором одного з промислових гігантів – заводу імені Малишева.

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Герман Сметанін фото з відкритих джерел

Зазначимо, що керівником «Укроборонпрому» він може стати у 31 рік.

Можливе призначення Сметаніна на посаду голови державного концерну викликало бурхливу реакцію в мережі. Більшість українців ставить питання: як 31-річний Сметанін може мати дев'ять років виробничого досвіду та очолювати промислові гіганти у такому ранньому віці? Користувачі мережі будують теорії, и не є призначення Сметаніна новою корупційною схемою в Україні, але водночас є й ті, хто стверджує, що вік керівника заводу не має віку, а головне – лише професійні навички, які він має.

«А чий він син, брат, зять?»

«31 рік – керівник заводу. Це дуже підозріло… чи там сімейний підряд?»

«Не знаю його бекграунду, але закиди про вік – стереотип»;

«Лише наївна людина може повірити в таке зростання по кар’єрі», – пишуть українці.

Реакція українців на можливе призначення Сметаніна керівником «Укроборонпрому»

Зазначимо, що вперше за роки незалежності «Укроборонпром» може очолити людина з виробництва.

Нагадаємо, що державний концерн «Укроборонпром» може очолити 31-річний Герман Сметанін. За даними ЗМІ, конфлікт в оборонної галузі намітився навесні 2023 року. 21 березня Рада призначила колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром стратегічних галузей промисловості. В непублічних розмовах представники влади в один голос говорили, що головна мета цього призначення, як її Камишіну сформулював президент Зеленський, – навести порядок в оборонці.

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Ексочільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв підтвердив, що йде у відставку з посади директора концерну. Він очолював концерн із 3 грудня 2020.