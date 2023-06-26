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Дружина «слуги» Торохтія купила дві розкішні квартири під час війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дружина «слуги» Торохтія купила дві розкішні квартири під час війни
Нардеп Богдан Торохтій та його дружина Аліна Левченко
фото з відкритих джерел

Спочатку Аліна Левченко стала володаркою розкішної квартири та приміщення в Болгарії, а згодом купила квартиру і паркомісце на київському Печерську

Дружина народного депутата від «Слуги народу» Богдана Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Дружина Торохтія Аліна Левченко зараз працює радницею на платній основі тимчасово виконувача обов’язків гендиректора державного підприємства «Антонов», що входить до концерну «Укроборонпром». Богдан Торохтій – народний депутат фракції «Слуга народу» з серпня 2019 року.

За даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022 Аліна Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв.м. та приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м. у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі.

Аліна Левченко придбала квартиру у Болгарії
Аліна Левченко придбала квартиру у Болгарії
скріншот

Це сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На території Valencia Gardens є басейн, джакузі, СПА- та фітнес центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг. 

Житловий комплекс Valencia Gardens, у якому Левченко придбала квартиру
Житловий комплекс Valencia Gardens, у якому Левченко придбала квартиру
скріншот

Сума угоди, за даними болгарського реєстру нерухомості, становила 110 тис. болгарських левів, або близько $59 тис. за тодішнім курсом. Однак, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира у Valencia Gardens мала б обійтися мінімум у $74 тис. а приміщення – у $403 тис. Відтак, орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько $477 тис. 

Журналісти Bihus.Info виявили цю нерухомість завдяки відео на особистій Instagram-сторінці дружини народного депутата, а також завдяки публікаціям на сторінці її дизайн-студії. Надалі представники міжнародного проєкту OCCRP допомогли отримати документи з болгарського реєстру нерухомості, які підтверджують власність Аліни Левченко на згадану нерухомість. 

Крім цього, у жовтні 2022 року Аліна Левченко придбала квартиру площею 68.4 кв. м. у житловому комплексі «Новопечерська вежа»  в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить $114 тис. Паркомісця – $30 тис.

Левченко придбала розкішну нерухомість і в Києві
Левченко придбала розкішну нерухомість і в Києві
скріншот

Окрім цього, журналісти з’ясували, що з 24 лютого 2022 по 1 червня 2023 року нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора роки. Завдяки публікаціям Аліни Левченко у Instagram, журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ. 

Нардеп Богдан Торохтій від початку вторгнення перебував за кордоном понад 90 діб
Нардеп Богдан Торохтій від початку вторгнення перебував за кордоном понад 90 діб
скріншот

Незадовго до повномасштабного вторгнення Богдан Торохтій був одним з  ініціаторів законопроєкту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень, однак він так і не був проголосований. 

Журналісти запитали Богдана Торохтія про наявність у його подружжя нерухомості в Болгарії. Нардеп відмовився відповідати телефоном і запропонував надіслати офіційний запит. А після цієї розмови зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири. Крім того, Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. Однак дізнатися їх наразі неможливо – попередні декларації досі недоступні для громадськості, а подавати нові декларації посадовці взагалі не зобов’язані.

Нагадаємо, що раніше журналісти зафіксували народного депутата Богдана Торохтія на новому авто за 7 млн грн, придбаному під час війни.

Теги: нерухомість партія Слуга народу

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