Дружина «слуги» Торохтія купила дві розкішні квартири під час війни
Спочатку Аліна Левченко стала володаркою розкішної квартири та приміщення в Болгарії, а згодом купила квартиру і паркомісце на київському Печерську
Дружина народного депутата від «Слуги народу» Богдана Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.
Дружина Торохтія Аліна Левченко зараз працює радницею на платній основі тимчасово виконувача обов’язків гендиректора державного підприємства «Антонов», що входить до концерну «Укроборонпром». Богдан Торохтій – народний депутат фракції «Слуга народу» з серпня 2019 року.
За даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022 Аліна Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв.м. та приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м. у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі.
Це сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На території Valencia Gardens є басейн, джакузі, СПА- та фітнес центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг.
Сума угоди, за даними болгарського реєстру нерухомості, становила 110 тис. болгарських левів, або близько $59 тис. за тодішнім курсом. Однак, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира у Valencia Gardens мала б обійтися мінімум у $74 тис. а приміщення – у $403 тис. Відтак, орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько $477 тис.
Журналісти Bihus.Info виявили цю нерухомість завдяки відео на особистій Instagram-сторінці дружини народного депутата, а також завдяки публікаціям на сторінці її дизайн-студії. Надалі представники міжнародного проєкту OCCRP допомогли отримати документи з болгарського реєстру нерухомості, які підтверджують власність Аліни Левченко на згадану нерухомість.
Крім цього, у жовтні 2022 року Аліна Левченко придбала квартиру площею 68.4 кв. м. у житловому комплексі «Новопечерська вежа» в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить $114 тис. Паркомісця – $30 тис.
Окрім цього, журналісти з’ясували, що з 24 лютого 2022 по 1 червня 2023 року нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора роки. Завдяки публікаціям Аліни Левченко у Instagram, журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.
Незадовго до повномасштабного вторгнення Богдан Торохтій був одним з ініціаторів законопроєкту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень, однак він так і не був проголосований.
Журналісти запитали Богдана Торохтія про наявність у його подружжя нерухомості в Болгарії. Нардеп відмовився відповідати телефоном і запропонував надіслати офіційний запит. А після цієї розмови зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири. Крім того, Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. Однак дізнатися їх наразі неможливо – попередні декларації досі недоступні для громадськості, а подавати нові декларації посадовці взагалі не зобов’язані.
Нагадаємо, що раніше журналісти зафіксували народного депутата Богдана Торохтія на новому авто за 7 млн грн, придбаному під час війни.
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