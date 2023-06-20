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Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією
Українці мають зробити так, щоб Росія не була здатна у видимій перспективі, хоча би на 100 років вперед, нанести Україні суттєвої шкоди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Антон Дробович: «Ми можемо почуватися у безпеці, тільки якщо Росія буде не здатна зробити військову агресію проти України»

Для того, щоб почувати себе в безпеці поруч із Росією, українцям замало повернути державні кордони 1991 року. Українці мають бути впевнені, що Росія не здатна буде у видимій перспективі нанести Україні суттєвої шкоди. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив керівник Інституту національної пам’яті Антон Дробович. 

За словами Дробовича, українці почуватимуться у безпеці, тільки якщо Росія буде не здатна вчинити військову агресію проти України чи якусь іншу агресію. 

«Чи це буде шляхом розпаду Росії, чи це буде шляхом нейтралізації військово потенціалу, її демілітаризації, це не має значення. Але з огляду на історичні уроки існування з Росією ми не маємо права заспокоїтись тільки на відновленні своєї територіальної цілісності в кордонах до 2014 року», – заявив Дробович.

Зусиллями Збройних сил України, міжнародними санкціями, вважає Дробович, ми маємо зробити так, щоб Росія не була здатна у видимій перспективі, хоча би на 100 років вперед, нанести Україні суттєвої шкоди.

«Інакше з дуже з високою ймовірністю їхнє суспільство провалить заходи з депутінізації і повторить спробу агресії або проти України, або проти наших союзників. І це закінчиться ще більшою трагедією для усіх», – наголосив Дробович.

Нагадаємо, що раніше екснардеп Роман Безсмертний пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року не є варіантом для остаточної перемоги.

«Ми говоримо про те, аби забезпечити перемогу демократії над тоталітаризмом, а не про те, чи зможе Україна вийти на державний кордон. Ну вийде вона… А за два дні буде знову обстріляно Київ чи всю територію України. І що ми тим вирішімо? На жаль, чітко сформульованої мети сьогодні нема: ми за перемогу над тоталітаризмом чи ми за відтягування війни?» – зазначив Безсмертний.

Нова мета має бути сформована політикумом – і не керівництвом України, а спільно демократичним світом.

До слова, голова ГУР Кирило Буданов розповів про післявоєнні виклики для України. День перемоги настане, але після неї на Україну чекає складний багаторічний етап. 

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Теги: росія війна кордон Антон Дробович

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