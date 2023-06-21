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Депутати хочуть штрафувати обмінники та банки за відмову міняти валюту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутати хочуть штрафувати обмінники та банки за відмову міняти валюту
Законопроєкт може бути пов'язаний з хвилею скандалів через відмову банків та обмінників приймати старі купюри
фото з відкритих джерел

Законопроєкт пропонує штрафувати обмінники за відмову у проведенні операцій обміну валют

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується штрафувати обмінники за відмову у проведенні операцій обміну валют. Картка законопроєкту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконну відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій» опублікована на сайті Верховної Ради, проте сам документ поки що відсутній.

Внесення цього законопроєкту може бути пов’язано з хвилею скандалів стосовно частих відмов валютних обмінників та банків приймати зношені чи старі іноземні банкноти або вимог проводити такий обмін з комісією.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

У банку зазначили, що здійснюють валютно-обмінні операції виключно в межах умов та порядку, визначених постановами НБУ, які встановлюють загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Зокрема, одна з таких постанов містить додаток із ознаками зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами тощо на території України.

Теги: гроші валютні операції валюта банк депутат

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