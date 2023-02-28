Злам у стосунках з арабським регіоном та атака на Бєлгород: головне за ніч

Триває 370-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Підтримка України зростає. У Microsoft Flight Simulator можна буде сісти за штурвал легендарної «Мрії», аби політати над якоюсь обраною місцевістю, поки неопізнані дрони літають над Бєлгородом. Стало відомо про те, що 40% тих, кого утримує РФ в заручниках – це цивільні. Мессі знову визнаний кращим. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 лютого.

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Заява США: Саудівська Аравія – це лише початок

У Сполучених Штатах вважають, що візит до Києва міністерської делегації Саудівської Аравії, що може покласти початок для посилення підтримки України з боку інших країн арабського регіону. Про повідомляють у Білому домі. Там сподіваються побачити більше від партнерів впродовж найближчих місяців.

Дрони атакували Бєлгород

Місцева влада повідомляє про три БПЛА, які долетіли до міста. «Що це були за безпілотники, звідки вони запущені, були збиті чи впали самі - поки невідомо», – пише російська редакція ВВС.

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Стало відомо, скільки цивільних Росія бере в полон

40% тих, кого утримує РФ в заручниках – це цивільні люди, повідомив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

«Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша. Ми не беремо цивільних в полон. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є», – додав він.

Мрія у повітрі

Microsoft Flight Simulator офіційно презентувала нове DLC ― Ан-225 «Мрія». Проект став можливим завдяки злагодженій та інтенсивній роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проектною командою ДП «АНТОНОВ».

Ще одна нагорода для Мессі

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі отримав нагороду The Best найкращому гравцю року від ФІФА. У боротьбі за цей трофей аргентинець випередив Каріма Бензема (Реал, Іспанія) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ, Франція).