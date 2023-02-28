«Мрія» піднімається у небо. Поки що віртуально
Легендарний Ан-225 «Мрія» розправляє крила, втім наразі тільки у всій своїй цифровій величі
У понеділок, 27 лютого, команда проєкту Microsoft Flight Simulator офіційно презентувала нове DLC для Microsoft Flight Simulator ― Ан-225 «Мрія». Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook ДП «Антонов».
Спробувати керування легендарним літакомможе кожен, адже наразі реліз вже доступний для ПК.
Проект став можливим завдяки злагодженій та інтенсивній роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проектною командою ДП «АНТОНОВ», активного сприяння Міністерства цифрової трансформації України і звісно підтримки та експертизи пілотів та інженерів, які допомогли зробити поведінку літака реалістичнішою. «Командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штруман Сергій Нечаєв мали змогу протестувати цифрову «Мрію» на реалістичність польоту», – йдеться у повідомленні.
Відновлення авіа-легенди було непростим та тривалим процесом над яким працювали кілька кваліфікованих команд з усього світу. «Багато годин роботи розробки моделі, запис звуку, детальний дизайн – усе для того, щоб кожен зміг максимально реалістично відчути себе у ролі пілота найбільшого у світі літака, почути звук його двигунів, оглянути кабіну і вантажну рампу, – уточнюють у ДП «АНТОНОВ».
У компанії надзвичайно вдячні за рішення компанії Microsoft направити усі кошти від продажу доповнення «Mryia add-on» в Microsoft Flight Simulator на спеціальний рахунок ДП «АНТОНОВ» для відбудови Ан-225.
Нагадаємо, на початку Держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.
Як відомо, наприкінці лютого поточного року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія».
Командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що літак «Мрія» можна було врятувати. За його словами, держпідприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на п’ять років у німецькому Лейпцигу. Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.
Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.
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