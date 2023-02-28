Дрони атакують Бєлгород. Що відомо (відео)

Мережею ширяться відео з безпілотниками над Бєлгородщиною

Впродовж ночі проти 28 лютого одразу кілька БПЛА (безпілотних літальних апаратів) було помічено в Бєлгороді. Один з них потрапив у кадр місцевого пабліка, відео з якого розповсюджує український телеграм-канал «Новини Збройних сил».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одночасно з тим російська редакція ВВС пише, що всього було три дрони. І всі три нібито впали: на вулицях Садовій, Шумилова та Попова.

«Що це були за безпілотники, звідки вони запущені, були збиті чи впали самі - поки невідомо», – пише видання.