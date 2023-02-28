Мессі – найкращий гравець 2022 року

За версією ФІФА аргентинець випередив Кілліана Мбаппе та Каріма Бензема

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі отримав нагороду The Best найкращому гравцю року від ФІФА.

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У боротьбі за цей трофей аргентинець випередив Каріма Бензема (Реал, Іспанія) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ, Франція). Про це повідомляє Twitter ФІФА.

Мессі привів Аргентину до перемоги на ЧС-2022, ставши найкращим гравцем катарського Мундіалю. За минулий рік форвард забив в офіційних матчах 25 голів і віддав 29 асистів.

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«Золотий м'яч» цього року виграв Бензема, а Мессі навіть не був номінований на престижну нагороду. Нагадаємо, що нагорода FIFA The Best-2021 дісталася Лєвандовскі – рік тому Мессі програв поляку 4 бали.

Як відомо, Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала нападаючого «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонеля Мессі найкращим футболістом світу за підсумками 2022 року.