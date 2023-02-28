Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мессі – найкращий гравець 2022 року

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Мессі – найкращий гравець 2022 року
фото @FIFAWorldCup

За версією ФІФА аргентинець випередив Кілліана Мбаппе та Каріма Бензема

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі отримав нагороду The Best найкращому гравцю року від ФІФА.

У боротьбі за цей трофей аргентинець випередив Каріма Бензема (Реал, Іспанія) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ, Франція). Про це повідомляє Twitter ФІФА.

Мессі привів Аргентину до перемоги на ЧС-2022, ставши найкращим гравцем катарського Мундіалю. За минулий рік форвард забив в офіційних матчах 25 голів і віддав 29 асистів.

«Золотий м'яч» цього року виграв Бензема, а Мессі навіть не був номінований на престижну нагороду. Нагадаємо, що нагорода FIFA The Best-2021 дісталася Лєвандовскі – рік тому Мессі програв поляку 4 бали.

Як відомо, Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала нападаючого «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонеля Мессі найкращим футболістом світу за підсумками 2022 року.

Читайте також:  Міжнародна федерація футбол оголосила символічну збірну 2022 року

 

Теги: Ліонель Мессі ФІФА Аргентина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Мессі – найкращий гравець 2022 року
Мессі – найкращий гравець 2022 року
Франція проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Франція проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу
Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу
«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян
«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді
Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator
Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
27K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
17K
У кількох областях активізувалися диверсанти
16K
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
14K
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки
14K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту