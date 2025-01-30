«Пішов на х…!». Стало відомо, за що парламент карає Порошенка

Приватна розмова Порошенка з депутатом «Слуги народу» завершилася матюками

Регламентний комітет сьогодні зранку проголосував за відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка на одне пленарне засідання. В умовах, коли пленарне засідання триває безперервно, санкція може діяти до серпня. Поки що це – рекомендація комітету, яка має бути проголосована у залі всією Радою.

Справа стосується одного з голосувань, яке відбулося 18 грудня минулого року. Тоді депутати голосували за виключення голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка з комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його провокативних заяв.

З першого разу голосування тоді не відбулося – депутати дали лише 217 голосів, зокрема, фракція «ЄС» дала лише 17.

Ініціатором відсторонення став голова регламентного комітету Микита Потураєв, черга до розгляду його заяви з приводу подій більш ніж місячної давнини дійшла тільки зараз. У коментарі «Главкому» він пояснив, що приводом для його звернення до колег по комітету стала поведінка Порошенка наступного дня після провалу голосування постанови по Бойко.

«До мене підійшов Порошенко з претензіями, чого це Євгенія Кравчук опублікувала допис зі статистикою – яка фракція скільки голосів дала. Я сказав йому, що це була наша спільна помилка – не порахувати заздалегідь голоси, аби їх вистачило.

Тоді він почав розповідати, що поки ми тут невідомо чим займаємось, він особисто 40 дронів купив і на фронт передав. У цей момент Богдан Яременко повернувся, і запитав: «А що, ніхто інший дрони передати не міг?».

На що Порошенко сказав йому: «Пашол на х..!».

Богдан назустріч запитав: «Що ви собі дозволяєте?».

А Порошенко на це конкретизував: «Я сказав: пашол на х..!».

Після чого Богдан почав вставати і відповідно розвертатись, на ньому повис Герасимов, а я відтягував за піджак Порошенко від Яременка.

Ось, власне, і все. А я не люблю хамство і хамів. І щиро вважаю, що цьому не місце у Раді».

Голова регламентного комітету стверджує, з самого початку вимагав від Порошенка не відсторонення, а вибачень.

«Їх не те, що не було, а навпаки – Порошенко з трибуни ще й продовжив ганьбити Богдана і нашу фракцію загалом, – зауважив Потураєв. – Істерика у «ЄС» тоді сталася тому, що їм напхали по самі вуха, що за постанову по Бойку з них голосувало лише 17, а решта на чолі з лідером кудись поділася».

Потураєв звертає увагу на статистику, згідно з якою Порошенко пропустив десь 65% засідань: «І десь у якомусь інтервʼю навіть казав, що Рада займається якоюсь дурнею, а він допомагає фронту і веде важливу дипломатичну роботу. Ну, то нехай собі і продовжує – ходити на засідання йому для цього не потрібно».