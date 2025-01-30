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Парламентський комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламентський комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради
Нардеп Потураєва подав скаргу з вимогою позбавити п'ятого президента права бути присутнім на пленарному засіданні
фото з відкритих джерел

Комітет Ради рекомендував парламенту підтримати відсторонення Порошенка від участі у засіданнях

Комітет з питань регламенту рекомендував парламенту підтримати відсторонення народного депутата та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка від участі у засіданнях всієї 13-ї сесії Верховної Ради. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Як зазначила парламентарка, рішення підтримали представники «Слуги народу» і забороненої ОПЗЖ. Шестеро нардепів проголосували«За», троє утрималися, один – «Проти».

«Що ж, слуги створюють парламентську кризу і ставлять під зрив європейську інтеграцію України», – написала Геращенко.

Раніше партія опублікувала заяву, в якій наголосила, що Офіс президента начебто чинить тиск на «Європейську солідарність» та її лідера. У заяві йшлося про те, що Офіс президента нібито доручив народним депутатам від Слуги народу «повністю заблокувати депутатську діяльність» Петра Порошенка і позбавити його можливості брати участь у пленарному засіданні наступної сесії.

Як відомо, нардеп Микита Потураєва подав скаргу до парламентського комітету з вимогою позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні за начебто образу депутата Богдана Яременка в приватному діалозі.

За словами представників партії, Банкова начебто особисто обдзвонювала членів регламентного комітету, щоб «забезпечити явку і правильне голосування».

Нагадаємо, під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт. Ба більше, він ледь не дійшов до бійки.

Під час першого голосування за виключення народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Петро Порошенко був відсутній. Натомість «слуга» Яременко висловив цьому обурення. Між депутатами почалася штовханина.

Як повідомлялося, 16 січня п’ятий президент України заявив, що його знову не випустили у відрядження за кордон. Він повідомив, що мав зустрітися з лідером Європейської народної партії.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Порошенко дійсно мав підписане відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13−14 січня в місті Брюссель. За його словами, лідер Європейської Солідарності у своїй заяві попросив відрядити його з 11 до 15 січня.

Теги: депутат Верховна Рада Ірина Геращенко Європейська солідарність Петро Порошенко

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