Ілон Маск закликав Велику Британію провести нові вибори

Ілон Маск розкритикував Кіра Стармера

Мільярдер Ілон Маск розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та закликав до проведення нових виборів. Про це він написав у соцмережі Х.

У своєму дописі у соцмережі мільярдер відреагував на результати опитувань, які свідчать про зниження підтримки Лейбористської партії. Маск закликав до нових виборів.

Також Ілон Маск написав серію постів, в яких критикував роботу Стармера на посаді головного державного обвинувача. Він також підтримав ідею звільнення з в’язниці ультраправого активіста Томмі Робінсона та заявив, що лише партія Reform UK, очолювана Найджелом Фараджем, здатна «врятувати» Велику Британію.

Нагадаємо, що вже вчергове Ілон Маск вдався до образ на адресу Олафа Шольца. Цього разу мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині. Маск назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».

Також уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).