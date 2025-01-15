У Раду внесено законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону

Товари на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягатимуть оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості

У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до 150 євро

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування імпорту посилок. Про це народний депутат повідомив у Telegram.

«На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями», – зазначив Гетманцев.

Як зазначив Гетманцев, законопроєктами пропонується, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їхня вартість більша за 150 євро.

За словами парламентаря, для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», – зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українці будуть сплачувати імпортний податок за всі міжнародні посилки, вартість яких перевищує 45 євро. Зниження неоподаткованого порогу з нинішніх €150 має на меті зменшити зловживання у сфері електронної комерції.

Раніше повідомлялося, що норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства.

До слова, «Укрпошта» виступила проти запровадження податку на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. За словами директорки департаменту міжнародних операцій компанії, ініціатива має сумнівну доцільність і може призвести до значних ускладнень для споживачів, експортерів та операторів доставлення.