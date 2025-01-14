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У Вінниці чоловік влаштував дебош сусідам: як поліцейські покарали хулігана

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Вінниці чоловік влаштував дебош сусідам: як поліцейські покарали хулігана
Чоловік кричав у під'їзді будинку та заважав відпочивати його мешканцям
фото: патрульна поліція Вінницької області

44-річний чоловік висловлювався нецензурною лайкою та чіплявся до сусідів

Поліція затримала у Вінниці 44-річного хулігана, який вночі заважав відпочивати громадянам. Про це повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

«У ніч на неділю на лінію 102 надійшов виклик про порушення тиші на вулиці Павла Корнелюка. На місце події прибули інспектори роти ТОР (тактико-оперативного реагування). Поліцейські виявили громадянина, який кричав у під'їзді будинку та заважав відпочивати його мешканцям. Окрім того, чоловік висловлювався нецензурною лайкою та чіплявся до сусідів. ТОРівці його затримали та доставили до відділку поліції», – йдеться у повідомленні.

На вимогу припинити правопорушення громадянин не відреагував, тому правоохоронці його затримали. На 44-річного порушника патрульні роти ТОР склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та винесли постанову за ч. 1 ст. 182 (Порушення тиші) КУпАП.

До слова, суд оштрафував жителя Вінниччини за невиконання батьківських обов’язків, після того, як його 14-річний син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди.

Також суд визнав винним жителя Липовця, що на Вінниччині, винним у скоєнні психологічного домашнього насильства щодо ексдружини. Зазначається, що між колишнім подружжям виникла сварка. Причиною стало те, що жінка зрізала плодові дерева, які посадив батько чоловіка.

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Теги: поліція Національна поліція України Вінниця вінничани скандал

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