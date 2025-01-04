Допис Порошенка про зупинку транзиту газу. Чому глузує мережа?

Порошенко, будучи президентом, транзит російського газу не припинив, однак заявив, що зробив до цього «перший крок»

Порошенко без зайвої скромності похвалився – перший принциповий крок до того, аби звільнити Україну із «газового зашморгу Кремля», зробив саме він

Експрезидент, народний депутат Петро Порошенко привітав зупинку транзиту російського газу через територію України. На своїй сторінці у Facebook він назвав таке рішення абсолютно правильним, але дещо запізнілим. Водночас Порошенко без зайвої скромності похвалився – перший принциповий крок до того, аби звільнити Україну із «газового зашморгу Кремля», зробив саме він.

«Газові контракти з Росією завжди були не просто енергетичною угодою, а інструментом політичного шантажу. Саме тому, ставши Президентом у 2014 році, я зробив перший принциповий крок – ми припинили двосторонні переговори з Росією і залучили до них Єврокомісію та Сполучені Штати. Це забезпечило прозорість і дало можливість Україні диктувати свої умови. Ми не поступилися жодному російському ультиматуму.

У 2015 році моя команда зробила те, чого не наважувалися всі роки незалежності – Україна повністю відмовилася від закупівлі російського газу. Ми уклали угоди з європейськими постачальниками і довели, що Україна – надійний транзитер, який не піддається маніпуляціям.

Водночас, ми подали позов до Стокгольмського арбітражу. У результаті ми не лише уникнули шантажу «Газпрому», а й виграли 4,9 мільярда доларів. Це рішення стало безпрецедентним. Виграні в суді гроші ми одразу ж спрямували на армію», – написав експрезидент.

Природно, що таке трактування подій викликало шквал критики у мережі. Із Порошенка взялася кепкувати народна депутатка Мар’яна Безугла.

«Завдяки боротьбі, очолюваній... Але якби він був Президентом... Але ж він був Президентом. Какая разніца», – написала Безугла.

Коментарі під дописом Мар'яни Безуглої про транзит газу і Порошенка скріншот

Політик Віталій Чепинога додав, що від російського газу вперше в історії відмовився уряд Яценюка, якого Порошенко та його команда згодом від влади усунули.

«Справедливості ради, треба нагадати, що від російського газу вперше в історії відмовився уряд Яценюка. До речі, всупереч тій самій «команді» , яка невдовзі Яценюка радісно і одностайно зацькувала.

В принципі все це логічно, бо країна ще не вийшовши з війни, увійшла в виборчу компанію. Люди приписують собі подвиги, до яких вони не причетні. І скоро ми ще почуємо про те, як кандидати розбили половецькі орди під Києвом, здолали Лернейську гідру і нагодували нарід п'ятьма хлібами», – написав Віталій Чепинога.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував зупинення транспортування російського природного газу територією України. Він назвав цю подію «однією з найбільших поразок Москви».

До слова, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.