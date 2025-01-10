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Петро Олещук Політолог

Транзит російської нафти через Україну. Кілька незручних питань до Порошенка

glavcom.ua
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Труба була своєрідним бартером між Путіним та Порошенком
фото: glavcom.ua

Перехід частини нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» з держвласності до рук кума Путіна Віктора Медведчука курувався на найвищому рівні, свідчили «плівки Медведчука», оприлюднені Bihus.info

Порошенко вимагає зупинити транзит російської нафти, хоча сам ще не відповів за нафтопродуктопровід, який разом з Медведчуком віджали в України. Цікаво спостерігати, як бджоли виступають проти меду, а Петро Порошенко – проти транзиту російської нафти через Україну. Про що власне мова.

Лідер «Євросолідарності» змусив усю свою фракцію у Верховній Раді зареєструвати проєкт закону про заборону транзиту російської нафти Україною під час воєнного стану. У фракції намагались пояснити Петру Олексійовичу, що цю тему краще вождю не підіймати, поки тривають кримінальні справи по «трубі Медведчука», яку «гетьман» разом з кумом Путіна «позичили» в України.

Тому лідер «Євросолідарності» знайшов, як вийти зі становища і вписав в автори закону усю фракцію, щоб його прізвище одиноко не майоріло під законопроєктом. Журналісти з «Дзеркала тижня» влучно нагадали, як Порошенко з Медведчуком «віджали» цю трубу в України.

Якщо коротко, то нафтопровід «Самара-Західний напрямок» (у народі – «труба Медведчука») потрапив до активу Порошенка за допомогою кума Путіна у 2016 році в обмін на втрачений через націоналізацію Росією завод Порошенка у Криму.

Тоді за словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між Путіним та Порошенком. Це було своєрідне «дякую» від Путіна Порошенку за завод Порошенка у Криму, який перейшов у власність Росії.

До речі, як розповідав сам Медведчук, у схемі «труби» була залучена фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему.

За даними з відкритих джерел труба обійшлась Порошенкові всього $23 млн і за рік заробляла $42 млн. Якщо помножити на п'ять років, поки труба перебувала у власності «гетьмана», Петро Олексійович заробив, а Україна, відповідно, зазнала збитків на $210 мільйонів.

І тут є дві гарні новини для України:

  1. У 2023 році Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», забравши її у петровських-медведчуковських.
  2. За такі дії Порошенко має постати перед законом і, дуже бажано, повернути Україні $210 млн.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія Україна газ Петро Порошенко завод транзит Віктор Медведчук

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