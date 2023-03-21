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Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації
фото: соцмережі

Триває обстеження, виявлення розмірів збитків

Після серії вибухів, «влада» тимчасово окупованого Джанкоя ввела режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так у місті, розташованому на півночі окупованого Криму, Джанкої, «введено режим НС муніципального рівня». «Триває обстеження, виявлення розмірів збитків для відшкодування потерпілим, – заявив голова місцевої «адміністрації» Ігор Івін.

Прицьому він додав, що жодних обмежень для мешканців міста не запроваджувалося.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети «Калібр». Це сталося під час їхнього транспортування.

Теги: влада Крим вибух

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