Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації

Триває обстеження, виявлення розмірів збитків

Після серії вибухів, «влада» тимчасово окупованого Джанкоя ввела режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так у місті, розташованому на півночі окупованого Криму, Джанкої, «введено режим НС муніципального рівня». «Триває обстеження, виявлення розмірів збитків для відшкодування потерпілим, – заявив голова місцевої «адміністрації» Ігор Івін.

Прицьому він додав, що жодних обмежень для мешканців міста не запроваджувалося.

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Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети «Калібр». Це сталося під час їхнього транспортування.