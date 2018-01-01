Після великих снігопадів Україні загрожує повінь

У зв’язку iз відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води у річках

Рятувальники попередження про підйом рівнів води на річках України. Про це інформує прес-служба ДСНС з посилання на дані Укргідрометцентр. «29-31 сiчня у зв’язку iз відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями», - йдеться в повідомленні. Зокрема, підйом рівня води прогнозується на: рiчках басейнiв Сяну,



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Льодохід на річках

У зв’язку iз відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води у річках

Рятувальники попередження про підйом рівнів води на річках України. Про це інформує прес-служба ДСНС з посилання на дані Укргідрометцентр.

«29-31 сiчня у зв’язку iз відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, підйом рівня води прогнозується на:

рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,8 м;

рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,1-0,5 м.

Очікується руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Як повідомлялося, 16 січня в Україні розпочалися сильні снігопади. Було часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.