Після великих снігопадів Україні загрожує повінь
- Сьогодні, 09:29
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Льодохід на річках
У зв’язку iз відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води у річках
Рятувальники попередження про підйом рівнів води на річках України. Про це інформує прес-служба ДСНС з посилання на дані Укргідрометцентр.
«29-31 сiчня у зв’язку iз відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, підйом рівня води прогнозується на:
- рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,8 м;
- рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,1-0,5 м.
Очікується руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.
Як повідомлялося, 16 січня в Україні розпочалися сильні снігопади. Було часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.