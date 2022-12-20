Литва першою у світі придбає американські дрони Switchblade 600

Дрони надійдуть до Литви наступного року

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що його країна першою у світі придбає безпілотники Switchblade 600 американського виробництва. Про це він сказав в інтерв’ю виданню LRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так, найближчими днями буде ще один контракт із виробником, у цьому випадку Switchblade 600. Це бойові безпілотники з бойовою дальністю 40 кілометрів, і ми будемо першою країною у світі, хто придбає їх наступного року», – заявив Анушаускас.

Switchblade 600 – це представник нового покоління баражуючих боєприпасів («дрон-камікадзе») збільшеної дальності, що забезпечує високоякісну підтримку системи розвідки, спостереження та захоплення цілей (RSTA), має високоточну оптику, понад 40 хвилин запасу польоту та бронебійну боєголовку. За 20 хвилин дрон встигає відлетіти на 40 км, а потім здатен ще 20 хвилин баражувати в повітрі, очікуючи вдалого моменту для атаки. Під час виконання польотних завдань Switchblade 600 не потребує сторонніх засобів розвідки, спостереження та рекогностування (ISR) або додаткових засобів ураження.

Нагадаємо, на початку грудня Литва відправила Збройним силам України партію 155-мм боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ло цього, Литва передала Україні дві відремонтовані гаубиці PzH2000 і боєприпаси до них.

Нещодавно Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю.