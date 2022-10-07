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П'ять хороших новин 7 жовтня, які наближають перемогу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
П'ять хороших новин 7 жовтня, які наближають перемогу 
Триває 226 доба війни 
фото з відкритих джерел

ЗСУ дають відсіч окупантам, сьогодні звільнено кілька населених пунктів 

Сьогодні, 7 жовтня, триває 226 доба повномасштабної війни країни-терористки РФ з Україною. Цього дня сталися події, які додають нам трохи оптимізму та свідчать: попри біль і сльози нам варто пам'ятати: перемога стала ще не крок ближчою, ЗСУ працюють і завдають ворогам втрат, а весь цивілізований світ підтримує нас у цій боротьбі. Про це – традиційна вечірня добірка «Главкома». 

  • Наступ ЗСУ триває, український прапор замайорів ще в кількох населених пунктах

Збройні сили України продовжують наступальні операції на кількох напрямках у Харківській та Херсонській областях. Наші військові намагаються прорвати лінію оборони противника на Луганщині. Тим часом, росіяни намагаються атакувати під Донецьком. 

На Луганщині українські захисники продовжують витісняти загарбників із наших міст і сіл. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому телеефірі 7 жовтня, деокупація області триває, вже сім населених пунктів під контролем України.  

До слова, 7 жовтня стало відомо, що село Подоли в Харківській області перейшло під контроль ЗСУ. 

П'ять хороших новин 7 жовтня, які наближають перемогу  фото 1

  • Замість вітань Путін отримав критику від своїх же поплічників

У вищому ешелоні російської влади існують розбіжності щодо політики російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб. Стало відомо про невдоволення війною особи з близького оточення Путіна.

Тим часом 5 тис. найманців приватної військової компанії «Вагнер», які воюють в Україні, зазнають великих втрат, у їхніх лавах дедалі менше професійних солдатів, а моральний дух бойовиків знижується. Тож невдовзі диктатор може отримати бунт на кораблі. 

  • Потуги рашистів не виправдовують сподівань їхніх командирів. Куди їм до майстерності ЗСУ!

Застосування Росією іранських дронів-камікадзе не дає їй такого ефекту, як це сталося з використанням Україною наданих США систем Himars, і навряд чи суттєво вплине на хід війни. 

Крім того, Росія не має достатнього ресурсу для контрнаступу та повторної окупації звільнених українськими захисниками територій. Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління збройних сил Канади у Twitter.

  • ЗСУ поповнюють свій аресенал трофеями

Із моменту вторгнення Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Більше половини танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин.

П'ять хороших новин 7 жовтня, які наближають перемогу  фото 2

  • Нобелівська премія миру – вперше для українців, хоч і не без «але»

Нобелівську премію миру 2022 року серед ще двох лауреатів присуджено українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2022 року правозахиснику Алесю Біляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації «Меморіал» і українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».

П'ять хороших новин 7 жовтня, які наближають перемогу  фото 3

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

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Теги: перемога військові деокупація диктатор історія прапор премія путін росія росіяни Україна

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