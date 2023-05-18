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ISW оцінив просування росіян у районі Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW оцінив просування росіян у районі Бахмута
Захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян
фото: Генштаб ЗСУ

Російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом

Попри обмежений характер контратак Збройних сил України, окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута. Про це йдеться у звіті «Інституту вивчення війни» (ISW).

Як повідомляється, російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута. Водночас речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян.

При цьому міноборони РФ заявило, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але визнало продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (п’ять км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (шість км на захід від Бахмута).

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заперечив заяву міноборони про територіальні здобутки і розкритикував відомство за неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій.

«Один із відомих воєнкорів поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер українських контратак у цьому районі», – йдеться у звіті. 

ISW оцінив просування росіян у районі Бахмута фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • Російські та українські офіційні особи визнали обмежені українські контратаки під Бахмутом.
  • Українські чиновники повідомили, що особливості місцевості стримують українські наступальні операції через річку Дніпро у Херсонській області.
  • Офіційні особи США повідомили, що система ППО Patriot перебуває у робочому стані після того, як Міноборони РФ заявило, що російські ракетні удари по Києву 16 травня знищили цю систему.
  • Кремль звинуватив трьох вчених-розробників гіперзвукових ракет у державній зраді.
  • Окремі російські силовики , ймовірно, намагаються дати сигнал Пригожину, що він повинен припинити свої політичні амбіції в Росії.
  • Російські  силовики,  можливо, залякують російських чиновників, пов’язаних із Пригожиним, щоб перешкодити їхній співпраці з «Вагнером», але, схоже, вони безуспішні у своїх спробах налякати Пригожина.
  • Влада РФ продовжує розправлятися з внутрішнім антивоєнним інакомисленням, намагаючись посилити внутрішні репресії та підготувати російське суспільство до тривалої війни.
  • Влада РФ, ймовірно, силою інтегрує єпархії Української православної церкви в окупованій Запорізькій області в межах ширшої кампанії релігійних переслідувань в окупованій Україні.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на лінії Сватове – Кремінна.
  • Російські війська продовжували нарощувати успіхи у Бахмуті та проводили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російські сили продовжували завдавати ударів по правому берегу Херсонської області та островам у дельті Дніпра.
  • Кремль продовжує криптомобілізаційні зусилля, вербуючи регіональні добровольчі батальйони та злочинців.
  • Російські ультранаціоналісти міркують про долю незалежності Білорусі в разі важкої хвороби або смерті білоруського президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Міноборони України повідомило про просування ЗСУ на окремих ділянках на Бахмутському напрямку.

Теги: контрнаступ ЗСУ Бахмут окупанти

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